Быть или не быть: предприниматели и мэрия ищут решение проблемы нестационарной торговли в Новосибирске

Возможен ли компромисс между эстетикой и интересами предпринимателей?

Фото Мэрии Новосибирска / Правительства НСО / Сиб.фм

Останутся ли нестационарные торговые объекты на улицах города? Или новый формат уличных павильонов придёт им на смену? Власть и бизнес пытаются найти компромисс при обсуждении облика городских улиц.

Представители муниципалитета аргументируют свою позицию и готовящиеся решения. А также их полное соответствии существующему законодательству. Бизнес-сообщество приводит свои аргументы.

Заседание Общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса при прокуратуре города Новосибирска прошло под председательством и.о. прокурора Новосибирска Игоря Стасюлиса и при участии мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Также в заседании приняли участие представители департаментов и управлений мэрии, предпринимательского сообщества, депутаты, общественники.

Заседание, прошедшее в Большом зале мэрии, – это ещё одна попытка решить проблему нестационарных торговых объектов, вокруг которой не утихают острые дискуссии, порой с привлечением персон федерального уровня. Так, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов лично обсуждал ситуацию с НТО с мэром Анатолием Локтем во время своего визита в Новосибирск.

Представители бизнес-сообщества неоднократно ссылались на трудности диалога с муниципалитетом при решении этого вопроса. Заседание Общественного совета, подчеркнул Анатолий Локоть, и есть один из инструментов, способный вывести этот диалог на новый уровень.

«Это возможность внимательно друг друга выслушать, оперативно отозваться на какие-то вопросы, внести коррективы. Малый и средний бизнес играет значительную роль в жизни города. Я твёрдо заявляю: мэрия всегда выступала за развитие этого сектора экономики», – заявил в начале заседания Анатолий Локоть.

Установка нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется на основе Схемы размещения НТО. На сегодняшний день в городе, согласно этому документы, размещено 2 934 нестационарных торговых объекта. Схема изменяется и регламентируется целым рядом законодательных актов и норм: это приказы Минпромторга Новосибирской области, правила благоустройства, принятые в Новосибирске, и другие нормы земельного и градостроительного законодательства. В год от арендной платы за размещения НТО городской бюджет получает свыше 300 млн рублей.

Предприниматели обеспокоены тем, что год от года схема размещения НТО в городе неизменно сокращается. По данным Управления потребительского рынка мэрии, с января 2019 года стало меньше почти на 500 мест.

«Уменьшение происходит в основном за счёт невостребованных мест, за счёт таких форматов торговли, которые почти не влияют на рыночную ситуацию в городе: это ёлочные базары, автоцистерны, торговые тележки и палатки. Эти, фактически изжившие себя, форматы торговли исключаются из схемы»,

- прокомментировал ситуацию заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства – начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

И, наоборот, целый ряд НТО выделен в отдельную категорию с целью их поддержки. Это киоски по продаже прессы, павильоны торговли мороженым и цветами. В схеме размещения теперь чётко прописана специализация таких объектов, места, где они могут располагаться. Это позволит обезопасить эти важные для горожан торговые точки от излишней конкуренции со стороны других предпринимателей.

Нестационарные торговые объекты всегда воспринимались муниципалитетом как неотъемлемая часть развития городской торговли в целом. И тут нельзя говорить о приоритете, например, стационарных магазинов или торговых центров над НТО.

Для удобства предпринимателей открыт публичный доступ к муниципальной информационной системе «Схема размещения НТО». Она постоянно модернизируется. И теперь там можно найти не только существующие, но перспективные места размещения НТО.

«Не всегда в условиях городской застройки и действующих градостроительных норм удаётся удовлетворить весь спрос на новые площадки для НТО. Но мэрия тем не менее старается идти навстречу заинтересованным предпринимателям, рассматривая их заявления и включая новые места в схему размещения», — подчеркнул Виталий Витухин.

Один из самых сложных вопросов – выделение компенсационных мест. Этим правом воспользовалось пока лишь немногие, хотя порядок предоставления, отметил Виталий Витухин, чётко регламентирован.

Схема разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования. На территории Новосибирской области такой порядок установлен приказом № 10 Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства: согласно пункту 16.3 этого приказа, исключение места НТО из схемы размещения осуществляется с предоставлением компенсационного места.

«Исключение места размещения НТО из схемы не может являться основанием для расторжения договора на размещения и эксплуатации НТО. В таком случае предпринимателю предоставляется право заключить новый. О досрочном расторжении договора предприниматель должен быть оповещён заранее – не менее чем за 4 месяца», – отметил Витухин.

Прописан и перечень случаев, при котором возможно исключение НТО из схемы размещения. Это принятие решения об изъятии земельного участка, где он размещён, для государственных или муниципальных нужд. Или решение о благоустройстве территории, на которой он находится.

К компенсационному месту предъявляются определённые требования: тип НТО, его специализация на альтернативном месте должны соответствовать изначальному; разница в площадях допускается в пределах 20 %, но не более 20 кв. м.

Отдельно Витухин ответил на вопрос, который часто задавали предприниматели, в том числе и во время заседания: а что делать тем бизнесменам, чьи НТО находятся на муниципальной земле на основании договора аренды?

Такие предприниматели, согласно положению Земельного кодекса РФ, при досрочном расторжении с ними договора, не имеют преимущественного права на заключение договора аренды на новый срок без проведения торгов. Арендатор также не может претендовать на предоставление ему компенсационного места. Но имеет право воспользоваться упрощенной процедурой на заключение договора на размещение и эксплуатации НТО.

«Этот переход делается без торгов. Очень быстро предприниматель, заключивший с Управлением потребительского рынка мэрии договор о размещении и эксплуатации, получает право на компенсационное место. Это позволяет добросовестным предпринимателям реализовать свои права на продолжение своей деятельности», — пояснил Витухин.

Ещё одна тема, которая вызывает дискуссии, – это проект «Умные остановки». Согласно ему, на улицах города должны появиться 250 модулей дорожного сервиса. Объем инвестиций – 368 млн рублей.

Эти объекты, отмечают предприниматели, должны появиться там, где сейчас находятся несколько сотен киосков. Там работают добросовестные предприниматели, имеющие действующие договора аренды. Судьба этих объектов туманна, говорят бизнесмены.

Обсуждение проекта, заявляют представители муниципалитета, проходили гласно, на самых разных дискуссионных площадках.

«При проработке технической, финансово-экономической, правовой составляющей проекта проводились неоднократные встречи с предпринимателями, на которых представители бизнеса были уведомлены об условиях реализации проекта. Отдельно хочется отметить: снос, демонтаж каких-либо нестационарных торговых объектов условиями концессионного соглашения не предусмотрен», — отметил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр Люлько.

На художественном совете при участии всех заинтересованных сторон и структурных подразделений мэрии был разработан архитектурно-художественный облик «умных остановок».

Пожелания некоторых предпринимателей принять участие в проекте с условием сохранения уже существующих остановочных павильонов или постройки новых, с установкой на них электронного оборудования, вызывает сомнение у представителей мэрии: технологически проект может быть реализован только на единой информационной платформе, с одним оператором.

«Есть ещё требования к габаритам остановки. Со стороны ГИБДД, в частности. И их придётся учитывать. Это не придумано с целью дать кому-то монопольное право. Нет этого абсолютно!» — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Итогом дискуссии стало поручение мэра продолжить диалог с предпринимателями с целью достижения максимальной вовлеченности обеих сторон в ходе реализации актуального для нашего города инфраструктурного проекта.