Чимаев: чеченский уникум из Швеции, который взорвал UFC

Боец без устали крушит соперников и требует новых вызовов

Фото из открытых источников

Если вы не хотите ударить в грязь лицом в кругу любителей ММА, вам просто необходимо намотать на ус, кто есть Хамзат «Борз» Чимаев. Чеченец по происхождению, швед по призванию, он въехал в сильнейшую лигу мира по смешанным единоборствам (UFC) на тепловозе хайпа, проведя два боя в разных весовых категориях за 10 дней. «Борз» (по-чеченски «волк») не только в щепки разнёс соперников, но и взорвал социальные сети, заставив админов тематических пабликов банить пользователей за одно только упоминание о себе. Уберите от экранов детей, ниже речь пойдёт о реальном звере.

Хамзату Чимаеву 26 лет. Он родился в Чечне, и, как обычный кавказский ребёнок, едва научившись ходить, оказался на борцовском ковре. В 2 года он так круто навернулся с бетонной лестницы, что порвал себе верхнюю губу. То ли травма оказалась настолько серьёзной, то ли местные медики не настолько мастеровитыми, но отметина, напоминающая собой «заячью губу», осталась с Хамзатом навсегда.

В подростковом возрасте вместе с отцом и братом поехал в Швецию, поскольку последнему нужна была серьёзная операция. Скандинавия настолько понравилась чеченской семье, что они решили остаться, а впоследствии перевезли с Кавказа ближайших родственников. Позже Чимаев получил шведский паспорт.

Стокгольм, Швеция, Автор: Botan — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17633512

Даже вдали от родины тяга Хамзата к вольной борьбе не угасла. За несколько лет он стал шестикратным чемпионом Швеции, на одном турнире – в двух весовых категориях: полусредней (природной для спортсмена) и средней, что уже само по себе встречается очень редко. Чимаев не грезил Олимпиадой. Жизнь в Швеции, как он сам признаётся, гораздо спокойнее, чем в Чечне, но оказалась далеко не сахарной: спортсмену приходилось работать вышибалой и надзирателем за досрочно освобождёнными заключёнными. В поисках дополнительного заработка он волею случая оказался в самом престижном в стране клубе по смешанным единоборствам AllStars Training Center. Не имея абсолютно никакой ударной подготовки, Чимаев выстоял против опытного бойца, поразил горящими глазами и феноменальной выносливостью тренеров и остался жить в зале. В прямом смысле. Сегодня он ютится в маленькой комнатке в спортивном центре.

Спустя какие-то несколько месяцев Хамзат, получив базу по ММА, требует, чтобы его испытали в реальном бою. Проведя три поединка по любителям против в общем-то безликих бойцов (двух задушил, третьего отправил в технический нокаут), Чимаев переходит в профессионалы. Шёл 2018 год. До подписания в UFC оставалось всего каких-то два года.

С места в карьер в первые полгода профессиональной карьеры «Борз» провёл четыре боя: норвежца Гард Оливье Сагена измолотил в партере; его соотечественника Оле Магнора задушил до потери сознания; над австрийцем Марко Кисичем буквально издевался, постоянно роняя его пушечными оверхендами и позволяя подняться, наконец, нокаутировав; американец Сидни Уилер вообще, столкнувшись с дичайшим прессингом, решил не дожидаться тотального избиения и постучал ещё до того, как получил какой-либо значительный ущерб.

В апреле 2019 года Чимаев, будто пытаясь дать ответ хейтерам, обвинявшим его в соперничестве с заведомо слабыми соперниками, выходит против опытного дагестанца, чемпиона мира по боевому самбо Икрама Алискерова, шедшего на серии из восьми побед подряд без поражений. Вопреки устоявшейся борцовской привычке, Хамзат не бросился в ноги, провёл разведку в стойке, несколько минут поборолся за выгодную позицию у сетки и, наконец, поймал соперника навстречу тяжелейшим правым апперкотом аккурат в подбородок. Чистейший нокаут.

Спустя полгода «Борз» утихомирил грозного нокаутера из Южной Африки Мзвандиле Хлонгва, с которым не стал меряться кулаками, а использовал свои преимущества в борьбе и поймал рельефного соперника на удушающий.

6 боёв, 6 досрочных побед, 4 из которых — в первом раунде. Талантливого чеченца не смог не заметить известный спортивный менеджер Али Абдель Азиз, который, к слову, ведёт дела титулованного россиянина Хабиба Нурмагомедова. Чимаева подписали в UFC, дали бой 15 июля 2020 года против уроженца Уэльса средневеса Джона Филлипса по прозвищу Белый Тайсон (сколько уж таких было со времён расцвета самого Железного Майка).

Повторить славу своего чернокожего тёзки ударник не смог: он сдался в середине второго раунда после тотального деклассирования от чеченского шведа. На пресс-конференции Хамзат признался, что поединок, который принёс ему бонус за лучшее выступление вечера, выдался чересчур лёгким. Он подчеркнул, что не желает быть «бойцом Instagram», и запросил новый бой как можно скорее. Следующий турнир был запланирован через 10 дней, и руководство UFC пошло на беспрецедентный шаг: они подыскали Чимаеву соперника, дав ему шанс сотворить историю, – впервые победить двух соперников в разных весовых категориях за такой короткий срок. «Борз» не подкачал. Он не оставил камня на камне от восходящей звезды из Великобритании полусредневеса Риса Макки, нанеся ему 68 акцентированных ударов и не пропустив в ответ ни одного.

«Хамзат показал самое доминирующее выступление за всю историю спорта. Провернуть такое через 10 дней после своего дебюта не на домашней арене плюс в другой весовой категории – это нечто», — прокомментировал победу спортсмена бывший боец UFC, спортивный аналитик Чейл Соннен.

Чимаев не просто хайпанул, он сам стал синонимом бешеного успеха и популярности в Сети. За несколько дней его фотографии стали основой для сотен мемов, а каждый второй комментарий в тематических пабликах в соцсетях под любым постом об ММА содержал его имя. Например, фанаты постоянно беспокоились, почему прошло несколько часов, а Чимаев до сих пор не бился, или интересовались, когда его выставят сразу против нескольких бойцов.

«Борз» объединил поклонников ММА в неуправляемом порыве юмористических реплик. Дошло до того, что администраторы крупнейшего ММА-сообщества «ВКонтакте» начали блокировать пользователей за флуд с упоминанием Хамзата.

19 сентября Чимаев выходит из затяжного отпуска. На турнире UFC Apex в Лас-Вегасе против него выставляют опытного грэпплера Джеральда Мершарта, который уже пообещал задушить его до потери сознания или оторвать руку. Спортивные аналитики между тем в такой исход событий не верят: на победу американца дают коэффициент – 5,0, на очередной выигрыш Чимаева – 1,17.

Уникальность ситуации заключается в том, что руководство UFC планирует повторить июльские события: если Чимаев победит, в октябре ему дадут нового соперника, но уже из списка ТОП-15 средней весовой категории. Наиболее вероятной кандидатурой называют бразильского мастера джиу-джитсу Дэмиана Майю. Если и его пройдёт «Борз», это будет несомненно самая стремительная карьера в истории смешанных единоборств.

«Чимаев очень хорош, и нет сомнений, что он будет претендентом на титул чемпиона мира», – отмечает спортивный журналист Ариэль Хельвани.

Президент UFC Дана Уайт, который не так давно лично познакомился с Чимаевым, в одном из интервью заявил, что «Борз» хочет биться каждые выходные. По всей видимости, парень нашёл уникальный способ для продвижения своей карьеры: в то время как другие бойцы месяцами изнуряют себя в тренировочных лагерях, гоняют вес, изучают соперников, подбирают разрешённую фармакологию, Хамзат без лишнего пафоса готов выходить в октагон здесь и сейчас, чем уже покорил публику по всему миру. Волк выходит на охоту, и пока он голодный, от него можно ждать зрелище.