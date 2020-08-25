Что сулит по приметам выскочивший прыщик на носу: ждать любви или бегом к врачу

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Прыщ на носу – к неминуемой любви и тайному поклоннику; вера в приметы о прыщах не должна быть безоговорочной, ведь зачастую высыпаниям на коже есть медицинское объяснение.

Когда накануне важного публичного мероприятия обнаруживаешь прыщ на носу — примета о любви вспоминается в последнюю очередь, прежде приходит досада. Поверья же обещают не только поклонников, но и перемены к лучшему.

Традиционное толкование этого поверья обещает любовь его обладателю. И, как бы смешно не звучала такая трактовка, — переживания по поводу подобного дефекта она смягчит. Согласитесь, приятно быть любимым и верить, что есть тайный воздыхатель, мечтающий о свидании.

Существует дополнение к примете, когда прыщ вскочил на носу. Так, если их несколько, пересчитайте. Якобы цифра укажет на число будущих личных привязанностей.

Расположился на переносице — вскоре получите доброе известие. Вереница маленьких красных точек вдоль обещает дальнюю дорогу.

Вскочил прыщ на кончике носа — поверье сулит свидание или встречу с будущим спутником (спутницей) жизни.

Сбоку (неважно, слева или справа прыщ на носу) — примета одинакова: вы слишком настойчивы и упорны в завоевании сердца избранника (избранницы) — умерьте обороты и доверьтесь судьбе.

Негативным считается поверье про прыщ под носом. Человеку следует проанализировать отношения со второй половиной. Возможно, есть признаки измены партнёра.

Конечно, такое разъяснение неприменимо к мужскому полу. Но о парнях народная мудрость не забыла: тому мужчине, кто обнаружил у себя на носу прыщ, поверья пророчат удачу и скорую перемену в жизни к лучшему.

Если ненавистные прыщи не являются случайностью для вас, самый верный путь — обратиться к эскулапам: сначала — к дерматологу, а потом уже по направлению к другим узким специалистам.

Учтите, вера в приметы о прыщах не должна быть безоговорочной, ведь зачастую высыпаниям на коже есть логическое медицинское объяснение. Тем не менее каждая народная мудрость имеет право быть рассмотренной и принятой к сведению — не зря же они веками являются спутниками повседневной жизни людей.

Напомним, Сиб.фм ранее рассказывал, как увернуться от неминуемой по поверьям ссоры, если нечаянно просыпали соль.