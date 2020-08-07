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Дело солдата Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных

сегодня 17:21

Фото из открытых источников и из соцсетей

Судьбу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, решит суд присяжных; отец призывника надеется, что сыну дадут от 5 до 10 лет.

Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял в октябре 2019 года нескольких сослуживцев, рассмотрит коллегия присяжных. Об этом просил его адвокат. О решении суда сообщается на сайте Восточного окружного военного суда.

Передать дело Шамсутдинова коллегии присяжных просил адвокат солдата. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц и в покушении на убийство.

Отец Шамсутдинова рассказал Telegram-каналу «Подъём», что рассчитывает на объективность со стороны присяжных.

«Надо, чтобы суд учёл все обстоятельства и установил хотя бы какое-то смягчающее обстоятельство. Доказали же, что дедовщина была, как говорится, беспредел был. На полное оправдание я не рассчитываю, я знаю, что совершено преступление, людей расстрелял. Надо, чтобы все обстоятельства дела выяснили, взяли и пожизненно закрыли — так не должно быть. Рассчитываю, что лет 5-10 будет», – сказал Салим Шамсутдинов.

Напомним, Шамсутдинов в октябре прошлого года расстрелял несколько сослуживцев. Всего погибли 8 человек. Он объяснил свои действия травлей и дедовщиной в войсковой части.

Материалы дела поступили в суд, дата первого заседания ещё не назначена.

Ранее сообщалось, что и сам Шамсутдинов просил о назначении суда присяжных.

Автор:
Денис Калин

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