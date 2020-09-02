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Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео

сегодня 20:19

Фото pixabay.com

Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео; женщина чуть не сбила сына парламентария на парковке.

В Южно-Сахалинске Сахалинской области местный депутат городской думы Руслан Тен швырнул в россиянку стакан с кофе. Она якобы «на огромной скорости» чуть не наехала на его сына. Видео конфликта публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как машина женщины медленно заезжает на парковку и поворачивает перед депутатом и его сыном. После этого Тен завернул между припаркованными автомобилями и подошел к женщине, которая была за рулем. Та направилась в сторону торгового центра, и тогда Тен кинул в нее стакан. Она остановилась, развернулась и попыталась пойти в другую сторону, к машинам — депутат снова последовал за ней. На этом запись обрывается.

В разговоре с изданием женщина заявила, что сын Тена сам побежал к ее машине, но она успела вовремя затормозить. Отец ребенка в свою очередь принялся оскорблять ее, ругаться матом и угрожать расправой. Сам депутат заявил, что автомобиль россиянки «на огромной скорости несся» прямо на них с ребенком.

«Я схватил сына и попытался потащить за собой через проезжую часть парковки, но понял, что не успеваю, поэтому оттолкнул сына в обратном направлении», — сказал он.

Напомним, в Омске на парковке россиянин выбросил женщину в мусорный бак.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

депутат
женщина
Южно-Сахалинск
стакан

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