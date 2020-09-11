Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Девушка-подросток из Самары может сесть на пять лет за кражу

сегодня 04:57

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 20-летняя девушка выбила окно автомобиля и украла вещи; ущерб от действий бойкой дамы составил 16 тысяч рублей.

В полицию Тольятти обратился 30-летний местный житель, который стал жертвой кражи. Стекло его "Гранты" было разбито, из авто пропали видеорегистратор и личные вещи. Общий ущерб составил 16 тысяч рублей, сообщает sova.info.

Правоохранители провели оперативные мероприятия. В результате они вышли на предполагаемую преступницу. Ей оказалась 20-летняя девушка. Она признала свою вину, а также пояснила, что сдала имущество в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в начале недели в Новосибирской области осудили банду подростков, которые угоняли машины и крали.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

69824
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23273
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19253
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18096
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
17713
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
16863
«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ
16757
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков