Девушка-подросток из Самары может сесть на пять лет за кражу

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 20-летняя девушка выбила окно автомобиля и украла вещи; ущерб от действий бойкой дамы составил 16 тысяч рублей.

В полицию Тольятти обратился 30-летний местный житель, который стал жертвой кражи. Стекло его "Гранты" было разбито, из авто пропали видеорегистратор и личные вещи. Общий ущерб составил 16 тысяч рублей, сообщает sova.info.



Правоохранители провели оперативные мероприятия. В результате они вышли на предполагаемую преступницу. Ей оказалась 20-летняя девушка. Она признала свою вину, а также пояснила, что сдала имущество в ломбард, а деньги потратила на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в начале недели в Новосибирской области осудили банду подростков, которые угоняли машины и крали.