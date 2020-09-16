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Диетолог назвала «полезные продукты», мешающие потере веса

сегодня 11:35

Фото pixabay.com

Сухофрукты, смузи и бальзамический соус содержат много сахара; специалисты советует употреблять их в небольшом количестве.

Ряд продуктов, которые считаются полезными, содержат много сахара. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на нутрициониста-диетолога Росу Марию Эспиносу.

Среди таких продуктов она назвала хлопья для завтрака. По её словам, в них содержится очень много сахара и нет клетчатки. Также не стоит слишком часто пить смузи: при его употреблении в организм попадает сахар без клетчатки и мгновенно выделяется инсулин. Лучше есть фрукты целиком.

Сухофрукты тоже следует есть в умеренном количестве. Популярный при приготовлении блюд бальзамический уксус также нужно потреблять весьма в небольшом количестве. В 100 граммам уксуса содержится 22 грамма сахара.

Напомним, врачи назвали лучшие диетические продукты.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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диета

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