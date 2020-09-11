Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Динамо» проиграло в Тбилиси местному «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы

сегодня 03:36

Фото pixabay.com

«Динамо» проиграло в Тбилиси местному «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы; для бело-голубых этот еврокубковый матч был первым за последние пять лет.

Московское «Динамо» на выезде потерпело поражение от тбилисского «Локомотива» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на стадионе »Михаил Месхи», завершилась со счетом 2:1 в пользу грузинского клуба.

В составе победителей матча авторами забитых мячей стали Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили. Автором единственного гола у москвичей стал Николай Комличенко, реализовавший пенальти на 89-й минуте.

Игра проходила на встречных курсах, при небольшом преимуществе москвичей. Однако хозяева были более удачливы. Матч проводился в соответствии с регламентом УЕФА без зри телей. на трибуны были допущены только журналисты.

Таким образом, московское «Динамо» завершило свое выступление в Лиге Европы. Для бело-голубых этот еврокубковый матч был первым за последние пять лет.

Напомним, "Краснодар" сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

динамо
Лига Европы
Локомотив Тбилиси

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

69096
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23198
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19240
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18019
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
17702
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
16852
«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ
16735
Как укрепить иммунитет во время сезонных вирусов: советы новосибирских медиков