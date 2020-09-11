«Динамо» проиграло в Тбилиси местному «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы

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«Динамо» проиграло в Тбилиси местному «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы; для бело-голубых этот еврокубковый матч был первым за последние пять лет.

Московское «Динамо» на выезде потерпело поражение от тбилисского «Локомотива» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая состоялась на стадионе »Михаил Месхи», завершилась со счетом 2:1 в пользу грузинского клуба.

В составе победителей матча авторами забитых мячей стали Ираклий Сихарулидзе и Мамия Гавашелишвили. Автором единственного гола у москвичей стал Николай Комличенко, реализовавший пенальти на 89-й минуте.

Игра проходила на встречных курсах, при небольшом преимуществе москвичей. Однако хозяева были более удачливы. Матч проводился в соответствии с регламентом УЕФА без зри телей. на трибуны были допущены только журналисты.

Таким образом, московское «Динамо» завершило свое выступление в Лиге Европы. Для бело-голубых этот еврокубковый матч был первым за последние пять лет.

Напомним, "Краснодар" сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК.