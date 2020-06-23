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До конца года в России объём «серых» зарплат вырастет минимум на треть

сегодня 03:23

Фото pixabay.com

Безработица и общая сложная экономическая ситуация заставят сотрудников принимать зарплату в конвертах; предприниматели воспользуются ситуацией.

До конца года количество сотрудников малого и среднего бизнеса, получающих зарплату в конвертах, вырастет минимум до 80% с нынешних 50%, считают в «Опоре России». Ситуация описывается в «Известиях».

В компаниях малого и среднего бизнеса работает от четверти до трети всего занятого наёмного персонала, знают в «Опоре России» и эти люди будут вынуждены принимать новые условия работы, опасаясь безработицы и общей экономической нестабильности. С оценками согласен председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов: зарплата в конвертах вырастет минимум на треть.

Каждый год казна не досчитывается около десяти триллионов налоговых поступлений из-за «серых» схем выплаты заработной платы.

Напомним, 23 июня житель Новосибирска заплатил налоги, чтобы не лишиться автомобиля.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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