Договоримся за 30 тысяч: следователя из Новосибирска подозревают в вымогательстве взятки

Фото с сайта Следственного комитета на Новосибирской области

Новосибирские следователи подозревают полицейского в получении взятки; по их данным, правоохранитель обещал участнице ДТП повернуть дело в её пользу за 30 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении полицейского возбуждено в Новосибирске. Следователя обвиняют в получении взятки за не привлечение участницы автомобильной аварии к уголовной отвественности. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Как уточнили в ведомстве, речь идёт о сотруднике отдела МВД России по Мошковскому району.

По версии следствия, 4 сентября на автодороге Р-255 «Сибирь» («Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий») произошло ДТП. Следователь полиции, в производстве которого находился материал проверки по этой аварии, назначил встречу одной из участниц ДТП и потребовал передать ему 30 тысяч рублей за не привлечение сибирячки к уголовной ответственности.

Он также пообещал заменить её объяснения, имеющиеся в материале проверки, на вновь написанное, с отражением обстоятельств, не соответствующих действительности. Кроме того, подозреваемый перечислил женщине наступление надуманных негативных последствий, в случае ее отказа от передачи взятки.

После встречи с полицейским женщина обратилась к сотрудникам собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. После их проверки подозреваемый был задержан в момент получения взятки.

Сейчас подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления. Сегодня следователи СКР выйдут в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Как уточнили в Следкоме, правоохранителю грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом до сорокакратной суммы взятки.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области также добавили, что сотрудники подразделения собственной безопасности проводят служебную проверку.

"В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — уточнили в ведомстве.