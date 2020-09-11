Дрозденко извинился за участие в выборах губернатора

Фото администрации Ленобласти

Глава Ленинградской области признался, что семья не хотела, чтобы он участвовал в выборах в 2020 году; Александр Дрозденко принёс близким извинения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признался 17 сентября, что его семья не хотела, чтобы он участвовал в выборах в 2020 году. Он обратился к родным — жене и дочери — во время вступления в должность. Торжественная церемония прошла в Доме правительства, сообщает «ЛенТВ24».

"Обычно я редко говорю об этом, стараюсь разделять работу и семью. Но хочу сказать, семья в этот раз выступила в оппозиции к моему решению баллотироваться на должность губернатора. Они хотели, чтобы по времени муж и папа был с ними как можно дольше, уделял им больше внимания. Потому что, к сожалению, в последние годы это внимание у них отсутствует. Говорю честно. Хочу попросить прощения у семьи, еще пять лет этого внимания не будет в той степени, на которую вы рассчитывали. Надеюсь, вы поймете меня правильно", — сказал Александр Дрозденко.

Напомним, на прошедших с 11 по 13 сентября выборах главу региона поддержали более 83% проголосовавших избирателей.