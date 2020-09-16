«Думать надо не одним местом!»: в соцсетях призывают наказать мать убитых «ярославским маньяком» девочек

Фото СКР

Сегодня в Ярославской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и изнасиловании двух девочек из Омска; пользователи соцсетей требуют самого сурового наказания для Виталия Молчанова, а также уверены, что вина может лечь и на мать погибших — она знала о его судимости за особо тяжкие преступления.

Пользователи соцсетей считают, что вина в жестком убийстве двух девочек в Ярославле может лежать и на их матери. Подобные комментарии начали появляться в сообществах после сегодняшнего сообщения правоохранительных органов о задержании Виталия Молчанова — его подозревают в расправе и изнасиловании детей. Ранее стало известно, что мать девочек знала о судимости мужчины. Его признали виновным в убийстве и изнасиловании.

«Чем думать надо, когда с двумя детьми переезжаешь к мало знакомому мужику. Думать надо не одним местом!», — пишет Алина Антонова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. Сиб.фм).

Стоит отметить, что жестокое преступление, по версии СК, Виталий Молчанов совершил спустя непродолжительное время после выхода из тюрьмы за предыдущие. Именно этот факт возмущает комментаторов, которые уверены, что мать детей должна была держаться от него подальше. Некоторые пользователи не могут сдержать эмоции.

«Плачу! Не могу такое слышать ...у самой дети такого же возраста .....а ее (слово удалено. — прим. ред) продавшуюся за отросток порвите на части ....поехала неизвестно к кому, неизвестно куда ....это нормальная вообще женщина, нет??? Представьте теперь отец узнал ...не могу вообще ..прям плохо», — пишет в сообществе «Инцидент Новосибирск» Ольга Хаитова.

Другие уверены, что матери нужно было просто тщательнее относиться к прошлому мужчины.

«Мать имея детей должна на сотни раз проверить с кем жить её детям, кого в дом приводить. А инстинкт и вся это влюблённость в более юные годы. Детей жалко безумно, отца детей даже больше жалею чем её. Материнский инстинкт на первом месте должен быть», — пишет Наталья Ковалёва.

Впрочем, главным подозреваемым остаётся Виталий Молчанов. Несмотря на гнев в отношении женщины, гораздо большую ненависть у комментаторов вызывает поступок мужчины.

«Как же плохо , что он не умер при побеге, сейчас будет жить , пить на налоги людей, а детей , детей уже никто не вернёт!!! Бедная мать!!!!», — возмущается Светлана Шубарова.

Между тем другая часть людей защищает мать. По их мнению, женщина ни в чём не виновата, и не могла знать о таком поступке. Более того, в момент совершения преступления она находилась больше суток на работе и не подозревала о происходящем. Стоит отметить, что Виталий Молчанов уже признал свою вину. По его словам, в момент убийства он был сильно пьян, а после него хотел покончить жить самоубийством.

Напомним, сегодня предложили установить контроль за педофилами со стороны полиции.