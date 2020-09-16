Две школы в Омске ушли на карантин из-за коронавируса

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В Омской области из-за коронавируса закрывают образовательные учреждения; уже известно о двух школах.

В Омской области из-за вспышки коронавируса на карантин закрывают не только классы с заболевшими учениками, но и целые школы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное министерство образования.

На карантин из-за коронавируса ушли Берёзовская основная школа Марьяновского района и Петровская школа Тевризского района. Накануне в них были отправлены на удалёнку только отдельные классы.

Кроме того, коронавирус нашли в школе № 132 в Омске. Там на карантин ушёл один класс.

По данным Минздрав, ограничения введены также в школах № 133, № 135 и в гимназии № 43.

«Ещё две образовательные организации закрыты на карантин по ОРВИ: адаптивная школа-интернат № 6 и Великорусская школа Калачинского района. Отдельные классы закрыты на карантин по ОРВИ в 64 образовательных организациях региона (Большереченский, Исилькульский, Полтавский, Омский, Усть-Ишимский районы и Омск)», — сообщили в региональном министерстве образования.

Напомним, в министерстве образования России рассказали, сколько школ страны закрыты из-за коронавируса.