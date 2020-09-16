«Ему просто нечем оплатить лечение»: хозяин найденной в подвале хаски не забирает собаку из ветклиники

Фото из группы «Приют Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте»

Хозяин спасённой в Новосибирске хаски уже третий день не приходит в клинику за животным; волонтёры не исключают, что мужчину напугала перспектива оплаты расходов за лечение собаки.

Волонтёры приюта в Акадегородке рассказали подробности о судьбе хаски, которую недавно обнаружили при смерти в подвале жилого дома. Собаке сделали операцию, и сейчас она находится в ветеринарной клинике. Забрать её пока некому — несколько дней назад с приютом связался назвавшийся хозяином собаки мужчина, но после информации о том, что ему нужно оплатить лечение животного, он пропал. Об этом сообщается в группе «Приют Академгородка» в социальной сети «ВКонтаке».

По словам директора приюта Галины Клебче, позвонивший ей мужчина представился Валерием и сказал, что живёт на Первомайке. Хаски, рассказал новосибирец, зовут Майей. Она убежала ещё 9 июля, и с тех порт хозяин не прекращал поиски — клеил объявления, делал посты в соцсетях, но тщетно.

«Я попросила Валерия заехать в ветклинику, ознакомиться со счётом за лечение собаки, обговорить условия его оплаты с ветклиникой. И, конечно же, решить вопрос со щенками. Выяснилось, что собака родила шестерых щенок, четверо из которых сейчас находятся на передержке. Кураторство над малышами взяла пока Лариса Болдырева. Валерий сказал, что собаку он заберёт, щенков тоже», — рассказала Клебче.

Однако после этого телефонного разговора мужчина пропал.

«В ветклинику он так и не приехал. На звонки не отвечает. Причина молчания не понятна. Собаку в ветклинике продолжают лечить. Щенков с большими трудностями выхаживает передержка. И все мы ждём», — добавила директор приюта.

Она обратилась к новосибирцам, которые могут быть знакомы с Валерием и его хаски, помочь разрешить эту ситуацию.

В комментариях к публикации о брошенной хаски подписчики предположили, что хозяин не приходит за собакой из-за того, что не готов оплатить выставленный счёт. «Надо дать ему рассрочку», — предложили участники обсуждения.

Напомним, ранее сообщалось, что находящейся при смерти хаски перелили кровь приютского пса.