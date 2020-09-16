«Это издевательство!»: просящая о пособии в октябре мама школьника не смогла купить ребёнку новую форму

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Мама двоих детей пожаловалась на тяжёлое материальное положение; женщина не смогла купить детям новую школьную форму.

Родители российских школьников жалуются на финансовые трудности из-за коронавируса. Многие до сих пор не смогли купить детям необходимую канцелярию и одежду, поэтому продолжают рассчитывать на положительное решение правительства страны о выплате пособия в размере 10 тысяч рублей в сентябре или октябре. Об этом семьи с детьми пишут в комментариях под петицией о необходимости продлить меры поддержки детей до 16 лет.

«Это же просто издевательство. Я и младшую, и старшего во всё прошлогоднее одела. Единственное, кросы купила, и то с горем пополам. Потому что они в них и на физру, и везде ходят. На что покупать одежду, понятия не имею. Ещё и коммуналка растет каждый месяц», — посетовала женщина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Сиб.фм).

Как ранее уже писал Сиб.фм, многие родители из-за коронавируса потеряли работу и вынуждены были оформлять займы, чтобы купить детям школьные принадлежности.

«Мы взяли в кредит, по-другому было никак. Собрали двоих детей в школу. А что делать? И теперь — в долгах, ещё и съёмное жильё, и за это платить нужно. Поэтому хотелось бы, чтобы хотя бы в октябре выплатили пособие, но это только во сне будет», — поделилась ситуацией Надежда Леонтьева.

Напомним, российские родители попросили выплатить пособие в октябре, чтобы рассчитаться с долгами за сборы детей в школу.