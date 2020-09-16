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Гороскоп от Павла Глобы на 18 сентября 2020 года: окружите близких заботой и оденьтесь в новое

сегодня 08:14

Фото pixabay.com

Астролог рекомендует быть внимательным к окружающим; сегодня надо начать заниматься спортом.

Покровитель этого дня Воху-Ман часто испытывает людей, появляясь перед ними в виде странника, просящего подаяние, поэтому будьте милостивы и внимательны к окружающим вас людям. Продуктивный день для получения новых знаний, завязывания контактов, отправления в поездки, для торговли и финансовых сделок. Согласно лунным ритмам в этот день следует устанавливать нормальный образ жизни, начинать занятия по укреплению физического тела.

Медицина
Наилучшие рекомендации для лечения возникшей сегодня болезни – диета и травы, особенно это важно для аллергиков. Не следует лечить болезни почек и мочевыводящих путей, поджелудочной железы, эндокринной системы, боли в области поясницы. Рекомендуется лечение заболеваний головы и головного мозга. Можно лечить, удалять и протезировать зубы.

Приметы
Если при выходе из дома ветер дует вам сбоку, а также, если случайно на голову падает лист с дерева – значит вы находитесь под защитой Небесных сил. Вас несколько раз окликают по имени – к улучшению вашего положения и исполнению желаний; в этом случае сразу же загадайте желание. Но если вас окликнули и обознались – к потерям, травле, расплате за чужие грехи. Найти деньги или металлические предметы – дурной знак (их лучше не подбирать), предупреждение о порче, неудачах, потере. Самовозгорание чего-либо, взрыв лампочки, искры от зажженного предмета – знаки сглаза, порчи. Очень дурным знаком является сломанный ключ, а также случайно защелкнутая на замок дверь. Плохо, когда у вас ломаются зонтик, кнопки, молнии, кольцо, или из него выпадает камень, – с вас снимается защита, возможен обман со стороны кого-то из вашего окружения. Когда в доме что-то рвется: занавески, портьеры, скатерть, – это значит, что на ваш дом навалятся всевозможные напасти, грозит ограбление, бедность. Если купленная в этот день вещь рвется, разбивается, теряется, – не стоит делать покупки в течение месяца.

Сновидения
Вещие сны. Видеть дорогу, путешествия, деревья – к благополучию, перемене к лучшему, исполнению желаний. Сон, имеющий продолжение, непременно вещий. Стричь волосы, ногти, терять зубы, видеть свою изменившуюся внешность в зеркале – это знак обмана. Снятся стеклянные предметы, посуда, особенно если они разбиваются, – к болезни и обману. Увидеть во сне умершего родственника – хороший знак, они вступают с вами в контакт.

Пища
Следует готовить простую и легкую пищу: салаты, бутерброды, закуски, но желательно ограничить употребление жидкости. Можно пить кефир и простоквашу, не рекомендуется вино. Проявляйте умеренность в еде.

Одежда
Хорошо одеваться в новое. Рекомендуются желтые, голубые и сине-зеленые цвета. Избегайте всех красных, оранжевых и лиловых тонов.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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