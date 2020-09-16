Горячая вода вернётся в отключённые дома в центре Новосибирска

Фото pixabay.com и СГК

В СКГ сообщили о завершении ремонта на аварийном трубопроводе; горячая вода вернётся в дома уже сегодня к обеду.

Ремонт повреждённого трубопровода по улице Демьяна Бедного завершён 18 сентября к 7:00. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

«Бригады планировали закончить только сегодня вечером, но сделали все работы раньше и уже в 7:30 начали заполнение теплотрассы водой. Жители 61 многоквартирного дома получат горячее водоснабжение сегодня к 12 часам дня», — говорится в сообщении.

Под замену пошли два 11-метровых участка на подающем и обратном трубопроводах. Работы на этом не заканчиваются, предстоит восстановить канал, в котором находится теплотрасса, — его полностью размыло водой. Работы продлятся до 5 октября; на снабжение жителей горячей водой реконструкция канала влиять не будет. Благоустройство территории и проезжую часть по улице О. Жилиной компания восстановит до 9 октября.

В СГК показала, как выглядит фрагмент трубы, которую заменили на месте провала грунта в центре Новосибирска.

Напомним, 16 сентября в центре Новосибирска провалился асфальт и яма мгновенно заполнилась кипятком.