Грязные руки бариста и волосатый десерт: опубликовано шокирующее фото из дорогой кофейни Новосибирска

Фотографии с сайтов pixabay.com и flamp.ru

Горожанка пожаловалась на несоблюдение санитарных норм; девушка заявила, что самый дорогой кофе в городе готовят грязными руками.

Жительница Новосибирска рассказала о несоблюдении санитарных норм в одной из городских кондитерских. Шокирующую историю девушка опубликовала на сайте отзывов flamp.ru и подкрепила её фотографией.

Сегодня утром горожанка заглянула в кофейню-кондитерскую, чтобы позавтракать. Настроение у неё было прекрасное, она даже решила открыть для себя вкус нового десерта, но девушка-бариста повела себя неподобающе. Отсчитав сдачу клиентке, она, не помыв рук, начала готовить её кофе.

"Девушка-бариста, отсчитав мне сдачу на мокрый стол, этими же руками начала делать мне кофе", — сообщила горожанка (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Она отметила, что напиток вернула, и ей согласились сделать другой. Кроме того, даже угостили конфетой ручного производства в качестве "комплимента". Но в конфете девушка обнаружила волос, предположительно, человеческий.

"Разворачиваю, а там сюрприз в виде чужого волоса... Спасибо, что испортили утро пятницы! Мало того, что кофе один из самых дорогих в городе, так еще и извиниться по-человечески вы не смогли..это фейл, ребята", — заключила автор отзыва.

Отметим, что речь идёт о кофейне-кондитерской Melissa, расположенной по адресу Каменская, 45.

Напомним, вчера в другой кондитерской Новосибирска приготовили кофе с мёртвой мухой.