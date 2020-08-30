«Идёт густой чёрный дым»: в Новосибирске горит кирзавод

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Загорелся новосибирский кирзавод в Ленинском районе; площадь пожара может достигать 1000 кв. м.

Пожар происходит на территории кирзавода. Над помещением поднялся огромный столп чёрного дыма. На месте работает 12 пожарных машин, сообщает пресс-служба МЧС.

«Пожар произошёл на территории кирзавода, с кровли кирпичного здания идёт густой чёрный дым, площадь возгорания может достигать 1000 м²», – написали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что люди, которые находились в горящем помещении, уже эвакуированы, но площадь возгорания может достигать 1000 кв. м.

«Город Новосибирск Ленинский район ул. Кирзаводская, 6. Горит крыша производственного здания. Выезд 17:35, прибытие 17:45, подача ствола 17:46. К месту вызова отправлено 12 ед. техники и 40 человек л/с», – пишет Павел Винаков, начальник пресс-службы МЧС.

Напомним, 30 августа загорелся автосалон в Новосибирске. На месте пожара происходили взрывы.