Игорь Кобзев вступил в должность губернатора Иркутской области

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Кобзев вступил в должность губернатора Иркутской области; на досрочных выборах политик набрал 60,79 % голосов избирателей.

Игорь Кобзев, который победил на досрочных выборах губернатора Иркутской области, набрав 60,79 % голосов избирателей, вступил в должность. Инаугурация состоялась на 33-й сессии Законодательного собрания региона.

«Кобзев Игорь Иванович официально вступил в должность губернатора Иркутской области», — сказал председатель заксобрания Александр Ведерников после принесения Кобзевым присяги на торжественной церемонии инаугурации.

11-13 сентября в единый день голосования в Иркутской области провели досрочные выборы губернатора региона. На пост претендовали пять человек. Кобзев баллотировался как самовыдвиженец. Его основной соперник — депутат Госдумы, член КПРФ Михаил Щапов — занял второе место, набрав 25,50 % голосов избирателей.

Отметим, досрочные выборы губернатора в Иркутской области были объявлены в связи с тем, что 12 декабря 2019 года в отставку с поста главы региона подал коммунист Сергей Левченко.

Напомним, в Тюмени перенесли выборы из-за внезапной смерти двух кандидатов в единый день голосования.