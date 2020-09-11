Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры

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Излишняя инициативность – вредна; даже если речь идёт об ОБЖ.

В пятом классе школы №2 города Ишима прошёл урок с имитацией захвата заложников, в качестве которых выступили младшие школьники. В класс ворвались взрослые мужчины в камуфляже, держа предметы, похожие на оружие. В результате, к одному из пятиклассников на дом приезжала «скорая помощь». Об этом пишут местные СМИ.

Ишимский межрайонный прокурор по результатам проверки вынес представление главе муниципалитета города Ишима по факту нарушения деятельности школы. Возбуждено дело по ст. 5.57 КоАП РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

В правительстве Тюменской области заявили, что эксперименты на детях недопустимы и необходимо разобраться в произошедшем.

Напомним, 15 сентября прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту оставления годовалого ребёнка на балконе.