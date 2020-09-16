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Из-за сельхозярмарки в Новосибирске перекроют улицу и изменят маршруты автобусов

сегодня 15:31

Фото pixabay.com и из открытых источников

Завтра, 19 сентября, в Ленинском районе пройдет общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка; на время её работы перекроют одну из крупных улиц.

В субботу, 19 сентября, на время проведения сельскохозяйственной ярмарки с 6 до 16 часов временно прекращается движение и ограничивается парковка транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев от площади Карла Маркса до улицы Покрышкина.

Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования.

На это же время изменится схема движения пассажирского транспорта, следующего по улице Сибиряков-Гвардейцев.

На период закрытия проезжей части будет организовано движение пассажирского транспорта по следующим схемам:

- автобус № 45 – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Покрышкина – площадь Карла Маркса – проспект Карла Маркса, далее – по действующей схеме;

- автобусы № 43, 60 – ул. Титова – ул. Покрышкина – ул. Сибиряков-Гвардейцев, далее – по действующим схемам;

- автобусы № 11, 20 – ул. Ватутина – площадь Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении);

- маршрутное такси № 55 – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Покрышкина – площадь Карла Маркса, проспект Карла Маркса, далее – по действующей схеме.

Водителям рекомендуют внимательнее смотреть на знаки.

Напомним, в центре Новосибирска на месяц перекрыли улицу из-за коммунальной аварии.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

ярмарка
Новосибирск.
перекрыли движение

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