Изнасиловал 8-летнего школьника: на Камчатке вынесли приговор молодому педофилу

Фотографии с сайтов pixabay.com и wikipedia.org

Парень отправится в колонию строго режима на 16 лет; преступление было совершено ещё в декабре прошлого года.

На Камчатке житель Вилючинска проведёт 16 лет в колонии строгого режима за преступление против половой неприкосновенности малолетнего мальчика. Об этом сообщает «КамИНФОРМ» со ссылкой на СКР региона.

В ведомстве рассказали, что 22-летний парень в декабре прошлого года надругался над 8-летним школьником.

«Находясь с ним в безлюдном месте, расположенном в лесополосе ЗАТО г. Вилючинска, совершил в отношении малолетнего потерпевшего мужеложство и иные действия сексуального характера», — заявили в СКР.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый обнаруживает признаки психического расстройства в форме педофилии.

Напомним, сегодня оперативникам Ярославской области удалось задержать педофила, который убил и расчленил двух девочек из Омска.