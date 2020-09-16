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Изнасиловал 8-летнего школьника: на Камчатке вынесли приговор молодому педофилу

сегодня 16:39

Фотографии с сайтов pixabay.com и wikipedia.org

Парень отправится в колонию строго режима на 16 лет; преступление было совершено ещё в декабре прошлого года.

На Камчатке житель Вилючинска проведёт 16 лет в колонии строгого режима за преступление против половой неприкосновенности малолетнего мальчика. Об этом сообщает «КамИНФОРМ» со ссылкой на СКР региона.

В ведомстве рассказали, что 22-летний парень в декабре прошлого года надругался над 8-летним школьником.

«Находясь с ним в безлюдном месте, расположенном в лесополосе ЗАТО г. Вилючинска, совершил в отношении малолетнего потерпевшего мужеложство и иные действия сексуального характера», — заявили в СКР.

Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый обнаруживает признаки психического расстройства в форме педофилии.

Напомним, сегодня оперативникам Ярославской области удалось задержать педофила, который убил и расчленил двух девочек из Омска.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

насилие
суд
приговор
педофил
ребёнок пострадал
школьник
Камчатка

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