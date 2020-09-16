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Изнасиловавший и расчленивший омских девочек отчим попал на видео

сегодня 11:03

Фото из открытых источников, видео со страницы «Жесть Ярославль» в социальной сети «ВКонтакте»

Подозреваемого в жестоком убийстве сестёр из Омска объявили в федеральный розыск; в Ярославле распространили видео с предполагаемым преступником.

В Сети появилось видео, на котором убийца девочек-сестёр выходит из своего подъезда. Полиция уверяет, что в день убийства подозреваемый был в этой же одежде.

Приметы преступника Виталия Молчанова: на вид 40 лет, рост около 170–175 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, короткие. Был одет в бейсболку серого цвета, спортивную куртку с капюшоном красного цвета и вставкой чёрного цвета от середины груди. Спортивные брюки красного цвета, кроссовки чёрного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета.

«Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении Виталия Молчанова, просьба сообщать по круглосуточному телефону доверия УМВД России по Ярославской области 8 (4852) 73–10–50, а также по телефону дежурной части УМВД: 8(4852) 72–88–11 или по телефону: 102. Телефоны МУ МВД России «Рыбинское»: 8 (4855) 21–00–11, 24–25–32, 24–26–40», — говорится в сообщении полиции.

Тела своих дочерей в квартире Молчанова обнаружила их мать 15 сентября. Незадолго до трагедии женщина приехала вместе с детьми из Омска, чтобы создать семью с новым возлюбленным.

Как установило следствие, перед тем как убить и расчленить детей, преступник изнасиловал девочек.

Губернатор Ярославской области объявил вознаграждение в 500 тысяч за любую достоверную информацию о месте нахождения подозреваемого.

Напомним, мать погибших девочек знала о том, что любовник был судим за убийство.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

педофил
Омская область
розыск
убийтсво
Ярославль

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