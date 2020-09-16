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Как доставить удовольствие мужчине в постели: советы сексологов

сегодня 20:21

Фотографии с сайта pixabay.com

Некоторые девушки уверены, что в сексе от них практически ничего не требуется; как доставить мужчине неземное удовольствие, рассказали сексологи.

Некоторые девушки считают, что главное в сексе — подпустить мужчину к себе в постели. А остальное, думают они, партнёр уже сделает сам. Тем временем мужчины тоже ждут ответных ласк и активности. Как доставить удовольствие любимому, в разговоре с порталом «Хочу» рассказали сексологи.

Стоит надеть красивое бельё. Мужчинам нравятся необычные сочетания цветов, кружево, чулки с подвязками. Обычное спортивное бельё заводит гораздо меньше.

Можно не выключать свет. Мужчин гораздо больше впечатляют зрительные образы, чем осязательные и даже звуковые. Приятно оставить при занятиях любовью несильный ночник — такой свет ещё и скроет все неровности кожи.

Лучше оставить еду и питьё неподалеку от постели. Мужчины часто чувствуют себя голодными после секса и хотят восполнить силы перед вторым заходом.

Сложно уменьшить значение предварительных игр и ласк. Мужчины по своей природе — завоеватели, им даже в обычном сексе хочется небольшого сопротивления и достижения своей цели.

Лучше прямо спросить, чего мужчина хочет. Часто происходит так, что он просто боится рассказывать о своих фантазиях. Но стоит самой открыться своему партнёру — и ждать от него ответной откровенности. Может, он хочет секса в ванной или занятия любовью с медсестрой.

Обязательно, просто обязательно нужно быть активной. Мужчины не любят, чтобы женщина просто так лежала и ждала действий только от него.

Издавай побольше стонущих звуков. Всё-таки звуковой эффект крайне важен для уха мужчины и для его ощущения себя супергероем.

Напомним, врачи рассказали, что такое аллергия на секс и как она появляется.

Автор:
Алексей Протасов
Журналист

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Теги

секс
советы
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сексолог

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