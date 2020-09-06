«Как конь породистый»: корова перебежала дорогу новосибирским водителям
Фото и видео службы "АСТ-54"
Жители Новосибирска вновь встретили корову на улицах города; животное смело перебегало проезжую часть.
В Новосибирске корова перебегала проезжую часть водителям, ехавшим по улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщила служба “АСТ-54”.
“Вот и сегодня молодой бычок бодро пробежал навстречу потоку по улице Сибиряков-Гвардейцев у дома №50”, — написал очевидец.
Ранее на Троллейном жилмассиве корова с телёнком медленно прогуливались прямо по проезжей части.
В комментариях подписчики начали шутить на эту тему: “Коров навалом на дороге, сегодня одна чуть в бочину не заехала”, “Бычок побежал искать телочку”, “Бежал на мясокомбинат”.
Напомним, в начале сентября новосибирцев взволновала загадочная гибель нескольких коров.
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