«Как конь породистый»: корова перебежала дорогу новосибирским водителям

Фото и видео службы "АСТ-54"

Жители Новосибирска вновь встретили корову на улицах города; животное смело перебегало проезжую часть.

В Новосибирске корова перебегала проезжую часть водителям, ехавшим по улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщила служба “АСТ-54”.

“Вот и сегодня молодой бычок бодро пробежал навстречу потоку по улице Сибиряков-Гвардейцев у дома №50”, — написал очевидец.

Ранее на Троллейном жилмассиве корова с телёнком медленно прогуливались прямо по проезжей части.

В комментариях подписчики начали шутить на эту тему: “Коров навалом на дороге, сегодня одна чуть в бочину не заехала”, “Бычок побежал искать телочку”, “Бежал на мясокомбинат”.

Напомним, в начале сентября новосибирцев взволновала загадочная гибель нескольких коров.