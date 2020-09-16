Как отличить от коронавируса: врачи назвали распространённые причины и симптомы осенней аллергии

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Названые симптомы, отличающие аллергию от ОРВИ и COVID-19; врачи дали рекомендации в период обострения аллергических реакций.

Зачастую сезонную аллергию путают с ОРВИ и коронавирусом. Как отличить одно от другого, рассказали врачи. Советы специалистов приводит "Радиус".

Главные провокаторы осенней аллергии

Аллергию осенью могут вызывать цветение некоторых поздних растений, а также повышенная сырость, которая неизбежно приводит к образованию плесени.

Пыльца, плесень и пылевые клещи — главные провокаторы аллергии. Если каждую осень вы замечаете за собой частое чихание, заложенность и отёчность носа, кожный зуд и покраснение глаз, то вероятнее всего это симптомы аллергии.

"Кроме того, из-за скопления опавшей листвы начинается гниение, а в куче листьев размножаются споры плесени. В ветреные дни это особенно опасно, так как листья разносятся по всем дворам. Плесень — это ещё одна причина, по которой не стоит валяться в сухих листьях ради красивого фото", — пояснила Сьюзен Шувал.

Пылевые клещи тоже могут вызвать проблемы у осенних аллергиков. Хотя пылевые клещи встречаются в доме в течение всего года, но в осенне-зимний период, когда мы больше времени проводим дома и редко проветриваем помещение, чаще всего происходит обострение аллергии.

Обычно клещи обитают в перьевых подушках, пуховых одеялах, пледах, мягких игрушках и коврах. Пациентам с аллергией на пылевых клещей рекомендуется еженедельно менять постельное белье, чистить ковры и держать запасные подушки и пледы в гипоаллергенных чехлах.

Как отличить аллергию от коронавируса

Этой осенью и зимой любые проявления инфекционных заболеваний вызывают у людей особую тревогу. Хотя кашель и насморк могут наблюдаться как при сезонной аллергии, так и при COVID-19, симптомы всё-таки отличаются.

Высокая температура, ломота в теле и длительность симптомов в большей степени указывают на инфекцию COVID-19.

Действительно, многие обеспокоены тем, что коронавирус будут путать с другими болезнями, например, гриппом или аллергией. На первый взгляд может показаться, что симптомы похожи, но на второй-третий день всё становится ясно.

"Чтобы не рисковать своим здоровьем, а также здоровьем окружающих, оставайтесь дома и соблюдайте стандартные правила: проветривание комнаты, обильное питьё, отдых. Если становится только хуже, то вызывайте скорую. Опытный врач всегда сможет отличить одно вирусное заболевание от другого", — подчеркнул вирусолог Анатолий Альтштейн.

Также не стоит забывать, что потеря вкуса, расстройства желудочно-кишечного тракта, такие как тошнота, диарея или рвота, не являются распространёнными симптомами аллергии на пыльцу, клещей или плесень.

По мнению американского аллерголога, это еще один способ отличить COVID от сезонной аллергии.

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