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Как похудеть после родов: советы специалистов

сегодня 12:52

Фото pixabay.com

Специалист по снижению веса дала советы новоиспеченным матерям; она рекомендует не сильно ограничивать себя в питании.

Многие женщины сталкиваются с проблемой лишнего веса после родов. Врач-психотерапевт Екатерина Соболевская и специалист по снижению веса дала несколько полезных советов в интервью «РИА Новости».

В первую очередь, она отметила, что нельзя черсчур ограничивать себя в питании, если женщина кормит грудью.

  1. Не надо заедать стресс.

Во время грудного вскармливания стоит ограничить себя только в сладком и сосредоточиться на более питательных продуктах.

  1. Употреблять достаточно белка.

Когда женщина кормит грудью, ей нужно минимум 200 граммов белка в день в готовом виде. Стоит включить в рацион мясо, курицу, с осторожностью рыбу и морепродукты.

  1. Следить за количество овощей и фруктов.

Согласно рекомендациям ВОЗ, в день маме нужно есть 450 граммов овощей и фруктов.

  1. Не забывайте о сложных углеводах.

Меню кормящей матери должно включать сложные углеводы: крупы, макароны из твёрдых сортов пшеницы, картофель, ржаной или ржано-пшеничный хлеб.

  1. Регулярно питайтесь.

Соболевская рекомендует есть каждые 3-3,5 часа часа. Например, после каждого кормления грудью. Таким образом, кормящая мать восполнит свои силы.

Напомним, Виктория Бекхэм рассказала о своей любимой диете.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Беременность
диета

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