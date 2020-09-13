"Как рука поднимается?": женщина заявила о шокирующем вандализме на Клещихинском кладбище

Фотографии из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "В контакте"

Мужчина громил памятник и разбрасывал принесённые родственниками усопших вещи; очевидица смогла сфотографировать вандала.

Неизвестный мужчина зачем-то крушил памятник на Клещихинском кладбище. Об этом рассказала жительница Новосибирска, сообщается в группе "Инцидент Новосибирск" в соцсети "В контакте".

По словам очевидицы, инцидент произошёл ещё 13 сентября около 18:00 в 8 и 14 секторах Клещихинского кладбища.

"Прихожу на кладбище и вижу, как пьяный мужик громит памятник. Вокруг всё разбрасывает и ломает. Наш памятник стоит нетронут, стоит намертво, но всё, что приносили, разбросано и сломано", — заявила женщина.

Она отметила, что принесённые на могилу ребёнка погремушка, соска и венки оказались разломаны на части и выброшены.

"Как рука вообще поднимается на такое? Уже больше месяца такая ситуация! Езжу часто — 1-2 раза в неделю, и каждый раз бардак кто-то наводит. Теперь своими глазами увидела этого «героя»", — подчеркнула расстроенная женщина.

Она также сообщила, что уведомила о происходящем администрацию кладбища.

"Приехал дебошир на машине с каким-то мужиком, второй сидел в машине", — добавила горожанка.

Напомним, 13 сентября новосибирцев насторожила обнаруженная на кладбище раскопанная могила.