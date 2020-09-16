Коэффициент распространения коронавируса в России подскочил до 1,04

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Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,04; в Москве показатель достиг отметки 1,11.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России по состоянию на 18 сентября вырос до 1,04. В Москве, где за сутки выявили более 800 новых случаев, этот показатель также продолжил рост и достиг отметки 1,11. Как информирует ТАСС, подсчёты сделаны на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В Санкт-Петербурге и в Нижегородской области показатель превысил 1 и составил 1,01. В Ханты-Мансийском автономном округе коэффициент находится на отметке 1,03, в Воронежской области — 1,04, в Иркутской и Ростовской областях — 1,06.

Только в двух из 10 регионов России с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался ниже единицы. Это Свердловская область (0,97) и Подмосковье (0,99). В Красноярском крае он третий день кряду составляет ровно 1.

Отметим, вышеприведённый показатель отражает рост заболеваемости в стране в последние дни. Начиная с 4 сентября в России выявляют более 5 000 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В последний раз подобная статистика регистрировалась только в первой половине августа, после чего количество инфицированных пошло на кратковременный спад.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

Напомним, школы и детские сады закрывают в Алтайском крае из-за вспышек коронавирусной инфекции.