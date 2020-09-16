Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 19 сентября - австралийцы не могут вернуться домой, Чехия бьёт все рекорды, а в Латинской Америке новый эпицентр пандемии

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Австралийцы не могут вернуться домой, Чехия бьёт все рекорды, а в Латинской Америке новый эпицентр пандемии; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 19 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 30 481 834 человека, из которых 957 615 — умерли, 22 344 103 — выздоровели.

Выявлены множественные мутации коронавируса

Учёные со всего мира выявили несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщает Роспотребнадзор. При этом, по данным ведомства, зафиксированы около 22 единичных мутаций, произошедших в январе – марте этого года. И все они стабильно наследуются. Позже этих сроков в геноме вируса не выявлено мутаций, получивших широкое распространение.

Самая устойчивая мутация коронавируса – это появление двух единичных мутаций. По данным Роспотребнадзора, такое изменение наблюдается у более 93 % исследуемых образцов. Первые образцы с подобной мутацией выявили в Китае, затем в Австралии, в конце февраля – в большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.

В России такая мутация наблюдается у 99 % исследуемых образцов коронавируса. После сравнения геномов коронавируса, циркулирующего в России и за рубежом, учёные определили, что вирус с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S) был массово завезён на территорию России в марте и апреле.

Рекорд по количеству заражённых в Чехии

В прошедший четверг в Чехии был зафиксирован суточный рекорд по количеству новых случаев COVID-19 — 3 130 заболевших. По данным Минздрава страны, таких показателей в стране не было даже в марте, когда пандемия в Европе только начиналась. Заболеваемость в Чехии устойчиво растёт несколько последних дней.

По данным чешских СМИ, Чехия вышла на второе место в Европе после Испании по числу новых заболевших на 100 000 человек. На данный момент в Чехии насчитывается уже 44,1 тысячи инфицированных с начала эпидемии.

При этом показатель смертности — один из самых благоприятных в Европе: умерли только 489 человек. С 1 сентября по всей стране снова действует правило обязательного ношения масок в общественных местах и в транспорте, 10 сентября были введены дополнительные ограничения в кафе, ресторанах и развлекательных учреждениях.

Французы собираются на акции протеста

С понедельника власти Франции ежедневно отмечают устойчивый рост количества новых случаев заражения вирусом. Власти Ниццы обсуждают вопрос о введении запрета на собрания с участием более 10 человек. Ранее о подобных мерах объявили власти Марселя.

На этой неделе в стране уже закрылись десятки школ. Между тем, французские профсоюзы призывают людей выйти на акции протеста против недостаточных мер французского правительства в борьбе с экономическими последствиями пандемии.

До сегодняшнего дня во Франции коронавирусом заболели 454,2 тысячи человек, умерли — 31,1 тысячи.

"Правило шести" в Британии

Британские эпидемиологи озабочены резким ростом числа инфицированных в Британии. По их словам, рост сам по себе ожидался с наступлением осени, но очень тревожит скорость, с которой он происходит. Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям предлагает правительству ограничить часы работы развлекательных учреждений и ресторанов, а также, возможно, ввести на две недели более широкий локдаун, частично совпадающий с английскими школьными каникулами (неделя с 26 октября).

С понедельника в стране действует "правило шести": людям, не живущим под одной крышей, можно собираться (даже у себя дома) в количестве не более шести человек. С пятницы в некоторых районах на северо-востоке Англии начали действовать дополнительные ограничения, а в ближайшее время они распространятся ещё на три графства: Ланкашир, Западный Йоркшир, Мерсисайд, а также на районы в центральной части Мидлэндс.

Смещение эпицентра в Латинской Америке

Эпицентр пандемии в Латинской Америке перемещается из Бразилии в Аргентину. За минувшие сутки в стране зарегистрирован рекордный показатель новых случаев инфицирования — 13 000. Общее число заболевших в Аргентине превысило 600 000 человек, а умерли уже более 12 000.

В Аргентине всё ещё действуют карантинные меры, введённые в марте, но некоторые послабления были сделаны во второй половине августа. В частности, аргентицы могут собираться компаниями до 10 человек, открылись некоторые рестораны. Однако с 5 сентября снова начался резкий рост заболеваемости.

При этом в наиболее пострадавших странах континента — Бразилии и Мексике — эпидемию удалось взять под контроль, а в некоторых районах и замедлить. Несмотря на то, что статистика заболевших в этих двух странах выше, чем в Аргентине, по числу инфицированных на 100 000 человек Аргентина их значительно обгоняет.

Запрет на возвращение домой для австралийцев

Власти Австралии увеличили число граждан, которым можно въезжать в страну, с 4 000 человек в неделю до 6 000.

Стоит отметить, что из-за ограничений на въезд около 30 000 граждан Австралии не могут вылететь из Британии домой. Многие уже несколько дней живут в аэропорту Хитроу.

Напомним, сегодня врачи заявили, что препараты от коронавируса могут негативно влиять на работу сердца.