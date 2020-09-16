Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 18 сентября

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Четыре человека скончались в инфекционных стационарах Новосибирской области от коронавируса за минувшие сутки; количество подтверждённых случаев COVID-19 – 12 356.

По данным оперативного штаба, на утро 18 сентября в регионе зафиксировано 12 356 случаев COVID-19. За сутки заразились 49 человек.

В инфекционных стационарах региона скончались ещё четыре пациента. Умерли мужчины в возрасте 66 и 76 лет и женщины, им было 63 года и 73 года.

«Всего в регионе от COVID-19 умерли 407 человек», — уточнили в оперативном штабе.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 34 человека. На ИВЛ – 7 пациентов.

«Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 033. В больницы районов госпитализированы 415 пациентов», — сказано в сообщении штаба.

Всего в Новосибирской области сделано 479 779 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 312 жителей региона, 40 765 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала учебного года в Новосибирской области коронавирусом заразились 46 детей.