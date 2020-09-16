Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 19 сентября - побочные эффекты вакцины, смерть мэра, штраф волгоградским футболистам и открытие театров в Омске

Фотографии с сайтов pixabay.com, pexels.com, globallookpress.com, а также пресс-службы правительства Челябинской области и из группы ФК "Ротор" в соцсети "В контакте"

Побочные эффекты вакцины, смерть мэра, штраф волгоградским футболистам, открытие театров в Омске; эти и другие новости в обзоре Сиб.фм.

К 19 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 091 186 человек, из которых 19 195 — умерли, 901 207 — выздоровели.

Рост числа заражённых

Число регистрируемых новых случаев коронавируса продолжает расти пятый день подряд и вплотную приблизилось к отметке 6 000. Суточный прирост вернулся к уровню конца июля. За последние сутки в России выявлено 5 905 заболевших, сообщает оперативный штаб.

Только в Москве число заражённых, выявленных за сутки, впервые с июня превысило 800 человек — в городе обнаружено 805 новых случаев. Планку в 700 заражённых столица пересекла всего три дня назад, 15 сентября, до этого суточный прирост приближался к этой цифре, но не превышал её.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже не в первый раз связал рост числа выявляемых в городе случаев заражения с увеличением количества проводимых тестов. Ранее власти объясняли ухудшение статистики началом учебного года и возвращением людей из отпусков.

При этом Собянин порекомендовал руководителям предприятий по возможности продлить дистанционный режим работы, а людям старшего возраста — оставаться дома. Кроме того, мэр обещал, что в Москве отопление включат раньше, чем обычно — чтобы москвичи не простужались.

Минздрав разрешил лечить коронавирус дома

Минздрав России разрешил лечить COVID-19 дома двумя препаратами, которые пациенты смогут купить в аптеках. Министерство внесло изменения в регистрационные удостоверения двух отечественных препаратов — "Арепливир" и "Коронавир".

При этом, "Арепливир" может поступить в аптеки уже 21 сентября, сообщает "ТАСС". Оба препарата с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир". Ранее их могли применяться только для лечения пациентов в больницах.

"Фавипиравир" разработали в Японии для лечения гриппа и одобрили для применения в 2014 году. Препараты на его основе выпускаются и в России.

Побочные эффекты вакцины

В сентябре в России на добровольцах начали испытывать вакцину от коронавируса, разработанную в центре имени Гамалеи и ставшую первой зарегистрированной в мире. Это уже третий этап клинических исследований. Ожидается, что осенью прививки начнут делать не только добровольцам, но и людям из группы риска — врачам, педагогам и прочим.

Прививки с вакциной "Спутник V" получили уже 800 человек. Отмечены некоторые побочные эффекты.

"Серьезных "побочек" нет. Проявляющиеся температура 37,5-38 градусов, ломота в спине, головная боль, дискомфорт, покраснение в месте введения — у 14-15 %, для любой вакцины это нормально", — заявил "Интерфаксу" директор центра Александр Гинцбург.

Умер заражённый коронавирусом мэр

Мэр города Пласта и глава Пластовского муниципального района Александр Васильевич Неклюдов скончался в возрасте 67 лет от острой пневмонии, развившейся из-за осложнений на фоне коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

После заражения мужчина лежал две недели в Челябинской городской клинической больнице № 3.

"Смерть настигла Александра Васильевича в результате ковидной пневмонии, поразившей большую часть лёгких", — подчеркнули в ведомстве.

Волгоградский "Ротор" не полетел на матч РПЛ с "Ростовом"

Футболисты "Ротора" не полетели на матч восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом" из-за коронавируса в команде, сообщается на сайте волгоградского клуба.

Матч команд должен был пройти в субботу в Ростове-на-Дону. Отмечается, что игроки "Ротора" проведут ближайшее время на самоизоляции.

Первым был отменён матч седьмого тура РПЛ между "Ротором" и "Краснодаром". Это произошло в прошлое воскресенье. Тогда по итогам проведённого тестирования у семи футболистов "Ротора" были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. В день матча были выявлены новые случаи заболевания COVID-19 в волгоградской команде, и РПЛ сообщила об отмене встречи.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) в среду засчитал "Ротору" техническое поражение и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

Открытие театров в Омской области

Сегодня, спустя полгода коронавирусной изоляции, в Омской области открылись театры, сообщает региональный Минкульт. Подготовка к театральном сезону началась еще 19 августа, когда оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса разрешил проводить репетиции.

Уже сегодня первых зрителей после перерыва с соблюдением всех норм безопасности принимает театр "Галёрка" с премьерой спектакля "В день свадьбы" и Омский ТЮЗ с премьерой документального спектакля по воспоминаниям детей военного времени "Когда я был таким, как ты".

22 сентября театральный сезон откроет Омский государственный академический театр драмы премьерой "Визит дамы", которая была запланирована на 28 марта, но за день до этого в регионе был введён карантин.

25 сентября в Музыкальном театре представят зрителям новую музыкальную комедию "Дачный роман", а в "Арлекине" — постановку "Бременские музыканты".

В октябре откроют свои двери также "Студия Л. Ермолаевой" и драматический Лицейский театр.

Напомним, коэффициент распространения коронавирусной инфекции за последние сутки подскочил в России до показателя 1,04.