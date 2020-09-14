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Котельная обрушилась в Новосибирске: на месте работают спасатели

сегодня 13:18

Фото ГУ МЧС по НСО

Экстренные службы работают на месте происшествия в цехе на производственном предприятии в Новосибирске; произошло обрушение в котельной.

Специалисты МЧС работают на месте обрушения стены и перекрытий в котельной на улице Твардовского в Первомайском районе Новосибирска.

«Сообщение о нештатной ситуации поступило в экстренные службы 18 сентября в 11:19. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате разгерметизации котла отопления в котельной, расположенной на первом этаже в двухэтажном здании производственно-строительного предприятия, произошло обрушение стены и покрытия из металлоконструкций и сэндвич панелей. Горения в результате инцидента не было», — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

По оперативной информации пострадавших нет. Администрация предприятия провела сверку собственников, арендаторов и сотрудников – все присутствуют на месте. Несмотря на это, пожарно-спасательные подразделения проверили все помещения здания на наличие людей – людей в здании не было.

Для оценки обстановки на месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Также пожарно-спасательные подразделения оказывают администрации объекта помощь в разборе обрушенных конструкций. Предварительная площадь обрушения — 200 квадратных метров.

Напомним, 14 сентября в Кузбассе обрушилась шахта.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

новосибирск
Обрушение
ГУ МЧС

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