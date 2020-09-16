Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Краски осени: в Новосибирске началось самое яркое время года

сегодня 13:59

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирск пришла настоящая осень: город окрасился в романтичные красно-жёлтые тона. Как сибиряки встречают новую пору – в фоторепортаже Сиб.фм.

Синоптики обещают, что дожди скоро закончатся и в город снова вернётся осенняя сказка. В сентябре Новосибирск становится по-настоящему ярким: деревья окрашиваются в жёлтый и красный цвета, а асфальт устилают тысячи листьев.

В отличие от зимы, когда новосибирцы укутываются в тёмные пуховики, осенью в гардеробе горожан преобладают яркие и жизнерадостные цвета.

В сентябре ещё можно встретить симпатичных девушек в коротких юбках.

Глядя на сочные краски листьев, рука так и тянется сделать снимок.

Пока в город не нагрянули тридцатиградусные морозы, ещё есть время прогуляться в парке и сделать романтичную фотосессию.

Напомним, Сиб.фм рассказала о сексуальной жительнице Красноярска, которая работает дальнобойщицей.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
осень

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

84420
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23525
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19446
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18376
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
17773
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
17238
Обанкротился владелец новосибирского аквапарка «Аквамир»: заведение было крупнейшим в России подобного профиля
17021
«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ