Краски осени: в Новосибирске началось самое яркое время года

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирск пришла настоящая осень: город окрасился в романтичные красно-жёлтые тона. Как сибиряки встречают новую пору – в фоторепортаже Сиб.фм.

Синоптики обещают, что дожди скоро закончатся и в город снова вернётся осенняя сказка. В сентябре Новосибирск становится по-настоящему ярким: деревья окрашиваются в жёлтый и красный цвета, а асфальт устилают тысячи листьев.

В отличие от зимы, когда новосибирцы укутываются в тёмные пуховики, осенью в гардеробе горожан преобладают яркие и жизнерадостные цвета.

В сентябре ещё можно встретить симпатичных девушек в коротких юбках.

Глядя на сочные краски листьев, рука так и тянется сделать снимок.

Пока в город не нагрянули тридцатиградусные морозы, ещё есть время прогуляться в парке и сделать романтичную фотосессию.

Напомним, Сиб.фм рассказала о сексуальной жительнице Красноярска, которая работает дальнобойщицей.