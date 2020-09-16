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Кто и какие надбавки получит в октябре

сегодня 13:41

Фото с сайта pixabay.com

Осенью несколько категорий граждан получат надбавки и стимулирующие выплаты; дополнительные деньги положены военным, медикам и учителям.

В октябре надбавки получат несколько категорий россиян. Так, дополнительные деньги получат контрактники и росгвардейцы. Также стимулирующие выплаты продолжат получать медики, а учителя прибавку за классное руководство.

Категории россиян, которые получат надбавки в октябре

Призывники, контрактники и сотрудники Росгвардии с 1 октбяря 2020 года получат прибавку к зарплате в 3 %. Надбавка положена сотрудникам ФСИН, МВД, таможенной службы, пожарным и начальникам органов фельдъегерской связи.

Пособие самого низкооплачиваемого контрактника, рядового на первичной воинской должности, станет больше на 489 рублей. На 977 рублей больше будут получать лейтенанты и командиры взвода. Полковник – командир полка получит прибавку в 1 287 рублей. Замминистра обороны в звании генерала армии будет получать пособие больше на 2 344 рубля.

Медикам, работающим с пациентами, инфицированными коронавирусом, продолжат выплачивать надбавки до 15 октября. Младший медперсонал и водители скорой получат 25 тысяч рублей, фельдшеры и медсёстры – 50 тысяч рублей. Врачам выплачивают до 80 тысяч рублей.

Преподаватели также будут получать надбавку за классное руководство. При этом деньги выплачиваются отдельно от зарплаты. В первый день выплаты зарплаты будут выдавать две суммы: зарплату и надбавку в размере пяти тысяч рублей.

Напомним, пенсии и социальные выплаты с 1 октября начнут выплачивать только на карту «Мир».

Автор:
Денис Калин

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