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Липы и сирень высадят в сквере у ГПНТБ в Новосибирске

сегодня 06:12

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сквер у ГПНТБ в Новосибирске готовят к обновлению; в парке установят новые лавочки и высадят деревья.

В Новосибирске начались работы по озеленению и благоустройству сквера «Весна» рядом с Государственной публичной научно-технической библиотекой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Там уточнили, что этой осенью управление по благоустройству общественных пространств займётся устройством системы освещения на транзитной дорожке, соединяющей площадь им. Пименова с улицей Бориса Богаткова.

На центральной площадке для отдыха установят новые лавочки и урны, высадят новые деревья и кустарники – в сквере появятся липы, ивы, березы, сирень, снежноягодник и пузыреплодник.

На этой неделе проводятся подготовительные работы, необходимые для посадок.

Обновление сквера проходит в рамках благотворительного проекта совместно с Институтом непрерывного развития.

Напомним, ранее сообщалось, что в сквере Героев Революции в Новосибирске появится стена из лип.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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