Мать и дочь погибли в ночном пожаре в Новосибирске

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Новосибирские следователи проверяют обстоятельства гибели двух женщин во время пожара; возгорание произошло в 5:30 утра.

Две женщины погибли во время пожара в жилом доме в Кировском районе Новосибирска. Тела 90-летней матери и её 67-летней дочери были обнаружены пожарными. Сейчас следователи проверяют обстоятельства трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошёл в квартире, расположенной по улице Водозабор в Кировском районе.

«Следователем СКР совместно с дознавателем МЧС России проведён осмотр места происшествия. Предположительно, очаг возгорания находился в прихожей. Предварительная причина смерти потерпевших – отравление угарным газом. Однако точная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы», — отметили в пресс-службе.

Пожар обнаружила соседка и вызвала пожарных. Однако спасти женщин не удалось.

Напомним, ранее стали известны подробности пожара в Барабинском районе.