Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Медицинские маски при коронавирусе приносят дополнительную пользу

вчера 22:47

Фото pixabay.com

Ношение масок обязательно в общественном транспорте и иных публичных местах не только в России; врачи обнаружили новые преимущества такого режима использования масок.

В частности, появилась гипотеза, что маски повышают уровень иммунизации от коронавируса, пишет Express. Маска снижает вирусную нагрузку, что приводит, в худшем случае, к бессимптомному или даже лёгкому течению болезни. К такому выводу пришли в Бристольском университете, исследовав пациентов с коронавирусом по всей планете. Лёгкие случаи, как и протекающие бессимптомно, увеличивают общий иммунитет населения.

Определённую поддержку гипотезе высказал доктор Джулиан Танг, почетный доцент Ланкастерского университета, отметивший, что защитный эффект медицинской маски мягко стимулирует иммунную систему человека, без непосредственного заболевания.

Поставлена точка в вопросе полезности масок при коронавирусе, получены данные с карантинного аргентинского лайнера, где пассажиры и экипаж обеспечили масками. В результате уровень бессимптомного протекания коронавируса составил 81%.

Напомним, 18 сентября мэр российского города скончался от коронавируса.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

состояние здоровья

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

90144
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23612
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19536
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18445
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
17816
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
17459
Обанкротился владелец новосибирского аквапарка «Аквамир»: заведение было крупнейшим в России подобного профиля
17407
Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника