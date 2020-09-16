Медицинские маски при коронавирусе приносят дополнительную пользу

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Ношение масок обязательно в общественном транспорте и иных публичных местах не только в России; врачи обнаружили новые преимущества такого режима использования масок.

В частности, появилась гипотеза, что маски повышают уровень иммунизации от коронавируса, пишет Express. Маска снижает вирусную нагрузку, что приводит, в худшем случае, к бессимптомному или даже лёгкому течению болезни. К такому выводу пришли в Бристольском университете, исследовав пациентов с коронавирусом по всей планете. Лёгкие случаи, как и протекающие бессимптомно, увеличивают общий иммунитет населения.

Определённую поддержку гипотезе высказал доктор Джулиан Танг, почетный доцент Ланкастерского университета, отметивший, что защитный эффект медицинской маски мягко стимулирует иммунную систему человека, без непосредственного заболевания.

Поставлена точка в вопросе полезности масок при коронавирусе, получены данные с карантинного аргентинского лайнера, где пассажиры и экипаж обеспечили масками. В результате уровень бессимптомного протекания коронавируса составил 81%.

Напомним, 18 сентября мэр российского города скончался от коронавируса.