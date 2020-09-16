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Мэр российского города заразился коронавирусом и умер в 67 лет

сегодня 17:42

Фото пресс-служба правительства Челябинской области

Российский мэр заразился коронавирусом и умер в 67 лет; после заражения мужчина лежал две недели в Челябинской ГКБ.

Мэр города Пласта и глава Пластовского муниципального района Александр Неклюдов скончался в возрасте 67 лет от острой пневмонии, развившейся из-за осложнений на фоне коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

После заражения мужчина лежал две недели в Челябинской городской клинической больнице № 3. «Смерть настигла Александра Васильевича в результате ковидной пневмонии, поразившей большую часть лёгких», — сказано в сообщении.

По официальным данным на 18 сентября, за время эпидемии в стране инфекцию выявили у 1,091 миллиона человек. 19 195 пациентов умерли, ещё 901 207 выздоровели.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что Россия находится на 106-м месте в мире по уровню смертности от COVID-19, а по заболеваемости инфекцией на 100 тысяч человек — на 40-м месте.

Напомним, глава Тувы Шолбан Кара-оол, который в настоящее время лечится в Москве от пневмонии, на следующей неделе выйдет на работу.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

мэр
смерть
Челябинская область
короновирус

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