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Мэрия Красноярска отказалась от агрессивного реагента для очистки дорог от снега

сегодня 02:50

Фото pixabay.com

Забота об экологии – дело круглогодичное; важно и можно заменять реагенты на менее разрушительные.

Муниципалитет Красноярска отказался от применения реагента «Бионорд» для очистки зимних дорог от снега. Такое решение принял мэр Сергей Еремин, пишет «Проспект мира».

Мэр заявил, что «Бионорд» заменят на более современное средство, что обеспечить безопасность дорог и жителей. Решение о том, какой именно реагент применять, будет принято ближе к зиме. С начала использования «Бионорда» в 2018 году граждане стали жаловаться на то, что реагент повреждает шины автомобилей и обувь пешеходов. Кроме того, препарат не убирает снег достаточно чисто.

Напомним, 3 сентября правительство РФ решило направить на региональные дороги почти 5 млрд рублей.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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Мэрия Красноярска

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