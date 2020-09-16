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Минтруд увеличил материнский капитал за первых двух детей: кому стоит уже проверить карту

сегодня 13:20

Фото pixabay.com

Россиянам увеличат материнский капитал; индексация выплат на первого и второго ребёнка составит 3,7 %.

Материнский капитал на первого ребёнка в России вырастет в 2021 году до 483 882 рублей. О планирующейся индексации на 3,7 % рассказали в пресс-службе Минтруда.

«Соответственно, размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребёнка, 639 432 рубля на второго ребёнка, если на первого семья не получала материнский капитал», — цитирует заявление пресс-службы министерства ТАСС.

В Минтруде также уточнили, что если семья ранее получала маткапитал на первого ребёнка, то доплата составит 155 550 рублей. Индексация выплат на рождение детей заложена в проекте бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года.

Сроки выдачи сертификата уменьшились до пяти дней, а рассмотрение заявлений на получение маткапитала — до 10 дней. Согласно предварительным расчётам, в 2021 году маткапитал могут получить 1,2 млн семей.

В России материнский капитал с 15 апреля 2020 года оформляется автоматически после рождения ребёнка. Если мать ребёнка оформлена на портале госуслуг, то она получит уведомление о выдаче сертификата в личном кабинете и на телефон, который указан в контактных данных. Если нет, то мать ребёнка должна самостоятельно оформить сертификат в ПФР и МФЦ.

Напомним, зарплату учителям в России пересчитают правильно и по-новому.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

материнский капитал
Минтруд
индексация

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