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Многокилометровые пробки в обе стороны: на Северном объезде Новосибирска снова стоят машины

сегодня 20:01

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот «Яндекс.Карты»

Пробки образовались на Северном объезде Новосибирска; общая протяжённость пробок в обе стороны составляет 9 километров.

На Северном объезде Новосибирска вновь образовалась пробка. Такие данные на вечер 18 сентября приводит сервис «Яндекс.Карты».

Согласно сайту, протяжённость затора сейчас составляет 3,4 в одном и 5,6 километров в другом направлении.

Как ранее писал Сиб.фм, на Северном объезде регулярно образуются пробки. На шоссе с июня этого года ведутся ремонтные работы. Автомобилисты жалуются, что к ремонту относятся халатно. По их мнению, за это время все задачи уже можно было выполнить.

Напомним, вчера загоревшаяся во время движения фура парализовала движение по Гусинобродскому тракту в Новосибирске.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

новосибирск
пробка
северный объезд

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