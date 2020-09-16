Многокилометровые пробки в обе стороны: на Северном объезде Новосибирска снова стоят машины
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, скриншот «Яндекс.Карты»
Пробки образовались на Северном объезде Новосибирска; общая протяжённость пробок в обе стороны составляет 9 километров.
На Северном объезде Новосибирска вновь образовалась пробка. Такие данные на вечер 18 сентября приводит сервис «Яндекс.Карты».
Согласно сайту, протяжённость затора сейчас составляет 3,4 в одном и 5,6 километров в другом направлении.
Как ранее писал Сиб.фм, на Северном объезде регулярно образуются пробки. На шоссе с июня этого года ведутся ремонтные работы. Автомобилисты жалуются, что к ремонту относятся халатно. По их мнению, за это время все задачи уже можно было выполнить.
Напомним, вчера загоревшаяся во время движения фура парализовала движение по Гусинобродскому тракту в Новосибирске.
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