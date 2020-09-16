На квесте «Форт Боярд» змея укусила ребёнка: прокуратура закрыла организацию

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В Новосибирске закрыли квест; в конце летом там случилось происшествие с маленьким ребёнком.

Прокуратура Новосибирска приостановила деятельность квеста «Форт Боярд», в котором змея укусила ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.

31 августа во время прохождения одного их этапов квеста змея укусила маленькую девочку. Отец ребёнка рассказал местным СМИ, что руководство квеста даже не помогло им в оказании первой помощи.

После этого прокуратура начала проверку в отношении организации. Ведомство установило, что квест не приостановил работу вопреки постановлению новосибирского губернатора о запрете на работу развлекательных организаций.

Также в ходе проверки были установлены другие ветеринарные и административные нарушения.

«В настоящее время деятельность квеста приостановлена, маисовой полоз и крыса исключены из программы квеста. Законным представителям пострадавшего ребёнка индивидуальным предпринимателем возмещены материальный ущерб и моральный вред. По результатам проверки прокуратура внесла индивидуальному предпринимателю представление, в отношении него возбудила административные дела по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ "Нарушение правил карантина животных", ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ "Нарушение иных прав потребителей", ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения”», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в январе 2019 года жительницу Новосибирска покусали до крови на квесте «Ганнибал».