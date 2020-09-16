На реконструкцию омского СибГУФКа направлено полмиллиарда рублей

Фото сайт СибГУФК

На реконструкцию объектов омского СибГУФКа направлено 500 млн рублей; вуз реконструировал легкоатлетический стадион с футбольным полем и ведёт капитальный ремонт основного корпуса в центре Омска.

Федеральные власти направили на реконструкцию объектов Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске порядка полумиллиарда рублей, сообщил в пятницу журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

По его словам, на эти средства вуз реконструировал легкоатлетический стадион с футбольным полем и ведёт капитальный ремонт корпуса в центре города.

«В спортивную инфраструктуру СибГУФКа уже направлено порядка полумиллиарда рублей. Это и реконструированный стадион, который сегодня открывали, и полная реконструкция корпуса на ул. Тарской [в центре Омска]», — сказал губернатор после церемонии открытия стадиона.

Бурков добавил, что спортивный вуз привлекает в регион огромное количество спортсменов не только из Западной Сибири, но и со всей страны. Работа ведётся в рамках президентской нацпрограммы по развитию спорта в российских регионах.

«Это определённая точка притяжения, которую мы должны использовать. Я убеждён, что при наличии такого университета нам удастся выполнить ту задачу, которую поставил президент в рамках нацпроекта по развитию физкультуры и спорта», — подчеркнул глава региона.

СибГУФК был основан в Омске в 1950 году. Среди его выпускников трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, обладатель двух золотых олимпийских наград боксёр Алексей Тищенко, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года по художественной гимнастике Ирина Чащина и другие титулованные российские атлеты.

Напомним, Игорь Кобзев вступил в должность губернатора Иркутской области, победив на досрочных выборах с 60,79 % голосов избирателей.