На станции скорой помощи в Томске обнаружили очаг коронавируса

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На станции скорой помощи в Томске выявили очаг коронавируса; инфекцию подтвердили же у 12 человек.

Коронавирусной инфекцией заразились 12 сотрудников подстанции скорой медицинской помощи в Томске, в настоящее время они и контактные с ними лица находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на и. о. главврача станции скорой медицинской помощи Томска Сергея Каредва.

"На подстанции № 2 cкорой медицинской помощи Томска (Иркутский тракт, 76) среди сотрудников зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день инфекция подтверждена у 12 человек, из них один госпитализирован. У всего коллектива взяты ПЦР-тесты на COVID-19", — сказал Каредва.

На карантин отправлены 13 сотрудников, контактных с заболевшими, они находятся под медицинским наблюдением. У всех работников подстанции, включая тех, кто на карантине, на следующей неделе будут взяты контрольные тесты.

Во всех помещениях подстанции проведена дезинфекция. Машины бригад скорой помощи проходят обязательную дезинфекцию после отработки каждого вызова, все сотрудники используют при работе средства индивидуальной защиты, уточнили в региональном оперштабе.

По последним данным регионального оперштаба, в Томской области зафиксировано 6 645 случаев заражения коронавирусной инфекцией (62 за последние сутки), 5 411 человек выздоровели, 78 умерли.

Напомним, нколы в Иркутской области закрываются на карантин из-за вспышки коронавируса.