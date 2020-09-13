Набравшие кредитов на сборы детей в школу родители требуют выплатить пособие 10 000 рублей в октябре

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Сентябрь 2020 года для многих российских родителей стал настоящим испытанием на финансовую прочность; потерявшие из-за пандемии коронавируса работу, они рассчитывали, что власти помогут собрать детей в школу и выделят пособие в третий раз, но этого не произошло.

Ещё несколько лет назад жительница Новосибирска Ирина не поверила бы, что станет брать кредит на сборы сына в школу. Она хоть и мать-одиночка, но найти 10-15 тысяч на покупку формы и канцелярии могла. «Накладно, конечно, раз — и нет половины зарплаты. Но брать в долг я бы на такое не стала», — рассказывает женщина. Этой осенью своё табу — никаких кредитов — пришлось принести в жертву обстоятельствам. Семиклассник Лёша поставил мать перед фактом: в старых брюках он в школу не пойдёт — они уже лоснятся, да и коротковаты, туфли тоже своё отжили, плюс нужны рубашки, свитера, куртка, кроссовки и спортивная форма.

«Взяла кредит, чем отдавать — не знаю»

«Я когда составила список и посчитала все пункты, у меня волосы дыбом встали», — призналась в разговоре с корреспондентом Сиб.фм Ирина. Только гардеробные обновки тянули тысяч на десять. А ещё же нужны рабочие тетради и канцелярия.

По словам сибирячки, в разгар пандемии её перевели на сокращённый режим работы. Зарплату тоже урезали вдвое. «Получала 35, на это можно было как-то жить, а теперь 17. Вот и крутись, как хочешь», — объяснила мама школьника.

«Крутилась» Ирина недолго — после пары бессонных ночей приняла решение брать займ.

«А что делать? Взяла в долг 20 тысяч, купили всё, что нужно. Теперь сижу думаю, как гасить», – посетовала она.

Ирина, как и сотни других российских родителей, рассчитывала на помощь государства в августе.

«Когда пошла волна и появилась эта петиция — в ней просили выплатить пособие на сборы в школу, — многие подумали, что власти услышат людей. Я тоже в глубине души надеялась, что дадут в третий раз. Но счастье не случилось», — говорит Ирина.

Надежда на третью выплату

Как ранее писал Сиб.фм, в июне и июле родители детей до 16 лет дважды получали выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка — средства выплачивались в качестве помощи семьям на фоне пандемии коронавируса.

После этого в Сети появилась петиция, автор которой попросила президента и правительство помочь деньгами в третий раз. По словам создателя обращения, деньги были бы очень кстати в августе, когда родители собирают детей в школу.

Но, несмотря на активность родителей школьников — а петицию подписали более 270 тысяч человек, — решение о назначении выплат так и не было принято.

«Сын пошёл во всём прошлогоднем»

В такой же ситуации, как и Ирина, оказались тысячи российских родителей. Свои истории они рассказывают в комментариях под петицией на платформе Change.org и на сайте Сиб.фм.

Мама одной из российских школьниц Светлана рассказала, как её дочь стала изгоем в своём классе только потому, что пришла со старым рюкзаком.

«У меня трое детей. Полностью одеть-обуть каждого — нереально, особенно сейчас, когда муж остался без работы, и живём только на мою зарплату. Дочка пошла в школу с рюкзаком брата и её засмеяли. Мол, ты что, в секондхенде одеваешься?!» — поделилась женщина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Сиб.фм).

После этого мать приняла решение взять микрозайм и купить ребёнку новый ранец.

Ещё одна читательница Сиб.фм призналась, что не потянула расходы на сборы в школу.

«Я взяла кредит, чтобы собрать детей в школу, разве это допустимо?! Цены конские, всё только дорожает...», — написала в комментариях Анастасия.

Читательница Лилия Темникова добавила, что не смогла в этом году купить детям-школьникам ни необходимую канцелярию, ни одежду.

«А мы так вообще ничего не купили, одели и обули старые вещи, оставшиеся с 3-го класса, и пошли в 4-й!!!

Тетради рабочие сканируют и ребенок занимается по ним!!!нет возможности купить !!!!» – пожаловалась она.

«У меня точно такая же ситуация, и с каждым разом становится только хуже. В школу нужно ещё многое докупить, но денег просто НЕТ. Почему детям до 3-х лет положены выплаты, а детям по старше нет. Почему такая не справедливость, ведь мы просим помощи не за просто так. Я одна воспитываю дочь и денег катастрофически не хватает. Зарплату урезали и помощи ждать не от кого кроме государства», — написала Зоя Громова.

Напомним, депутаты Госдумы разработали законопроект об ежегодных индексируемых выплатах 10 000 к школе. Авторы документа рассчитывают на его принятие в 2021 году.