Надели корону: участница из Новосибирска взяла титул «Вице-мисс интеграция»

Фото предоставлено организаторами конкурса «Мисс-Интеграция»

В Москве прошёл финал конкурса красоты среди женщин, передвигающихся на колясках; второе место заняла участница из Новосибирска.

32-летняя жительница Новосибирской области Антонина Кудряшова стала вице-мисс Всероссийского конкурса красоты среди женщин, передвигающихся на колясках. За корону победительницы боролись 12 участниц со всей страны. Об этом Сиб.фм сообщили в оргкомитете конкурса.

«12 потрясающих участниц в возрасте от 18 до 32 лет пригласили нас в свой, полный любви, энергии и движения, мир. Восхитили своими талантами и достижениями, поделились душевным теплом и вселили уверенность во всевозможность. До мурашек, до глубины души, до трепетного восхищения — финал получился эмоционально насыщенным», — поделились впечатлениями члены жюри.

Финал конкурса прошёл в Новосибирском академическом молодёжном театре «Глобус».

Первое место заняла участница из Челябинска Ксения Слащёва. Кроме короны она получила сертификат на 50 тысяч рублей и 170 тысяч рублей на приобретение инвалидной коляски.

Титул вице-мисс достался жительнице посёлка Мошково Новосибирской области Антонине Кудряшовой.

Второй вице-мисс стала Маргарита Догар из Ханты-Мансийского АО.

Также были названы победительницы в специальных номинациях.

Мисс Эрудиция: Слащёва Ксения, г. Челябинск

Мисс Большое сердце: Олюхова Наталья, г. Архангельск

Мисс Улыбка: Пичкур Екатерина, г. Благовещенск

Мисс Внимательность: Беликова Вера, г. Раменское

Мисс Мастерица: Кудряшова Антонина, р. п. Мошково, Новосибирская область

Мисс Активность: Рахматова Шайра, г. Санкт-Петербург

Мисс Искренность: Яркевич Диана, г. Санкт-Петербург

Мисс Чуткость: Гусева Алёна, г. Красноярск

Мисс Дарование: Мелешина Алёна, г. Новосибирск

Мисс Независимость: Копылова Мария, г. Москва

Мисс Обаяние: Градова Анастасия, г. Тавда, Свердловская обл

Мисс Коммуникабельность: Догар Маргарита, г. Мегион, Ханты-Мансийский АО

Мисс Социальный проект, Мисс Зрительских симпатий: Кудряшова Антонина, Новосибирская область.

Напомним, ранее в Новосибирске прошёл конкурс «Леди Интеграция».