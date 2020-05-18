Нападающий ХК «Сибирь» Александр Шаров сдал кровь для Национального регистра доноров костного мозга

Фото предоставлено пресс-службой «Инвитро-Сибирь»

Накануне Всемирного дня донора костного мозга нападающий ХК «Сибирь» Александр Шаров сдал пробу крови на определение генотипа; он стал потенциальным донором Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Нападающий ХК «Сибирь» Александр Шаров Александр Шаров сдал кровь для Национального регистра доноров костного мозга. В феврале потенциальными донорами костного мозга уже стали 11 игроков и 70 болельщиков клуба. Об этом рассказали в пресс-службе «Инвитро».

По словам Александра, вступить в регистр он хотел давно, сделал бы это вместе с товарищами по команде, но тогда был в отъезде.

«Хороший друг рассказал мне об этой истории, как это не развито у нас в стране. И я как маленькая медийная часть Новосибирска хочу привлечь внимание, чтобы болельщики и весь народ посмотрели и поняли, что в этом нет ничего сложного, чтобы они пришли и тоже вступили в Регистр», — сказал хоккеист.

Сегодня в российских регистрах доноров костного мозга — около 140 тысяч потенциальных доноров, но этого крайне мало: ежегодно тысячи россиян — взрослых и детей, больных злокачественными заболеваниями крови, умирают просто потому, что им не могут найти донора для трансплантации. Тогда как пересадка костного мозга — единственный для них шанс выжить. Для сравнения: в регистрах Германии состоит более 9 миллионов человек.