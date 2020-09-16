Насиловал несколько дней: стали известны подробности надругательства над детьми под Новосибирском

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Следственный комитет расследует уголовное дело о надругательстве над детьми; насильник орудовал в Убинском районе.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины, который задержан за насильственные действия, совершённые в отношении несовершеннолетних.

Как сообщил Сиб.фм источник в администрации Убинского района, жителей территории шокировало известие, что у них завёлся педофил.

«Всё происходило в лесу рядом с селом Кожурла. Он детей туда водил три дня подряд. Все мальчики 10 лет», — сообщил источник на условиях анонимности.

Известно, что задержанный подозреваемый уже был судим за кражу.

Как сообщается в группе «Убинский вестник» в социальной сети «ВКонтакте», задержанный вырос и проживал в селе Кожурла.

Напомним, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.